"Тип хочет убежать, пострадавший ловит": что в эти минуты происходит на дороге во Владивостоке

Фото: принтскрин видео, dpscontrol125rus

Во Владивостоке ДТП произошло на трассе в сторону улицы Спортивной на Авангарде. Как рассказали "Комсомольской правде - Владивосток" очевидцы, столкнулись два автомобиля, один из них - Lada Priora.

Обстоятельства уточняются. Судя по всему, виновника уже нашли - и он тут же попытался скрыться, очевидцы рассказали, что водителя ловили почти что за руку:

- Тип на Priora хочет убежать, пострадавший ловит его.

На месте работает бригада скорой помощи, но о пострадавших пока ничего неизвестно. Обе полосы на дороге блокированы сотрудниками ГИБДД.

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