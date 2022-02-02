"Тип хочет убежать, пострадавший ловит": что в эти минуты происходит на дороге во Владивостоке

Фото: принтскрин видео, dpscontrol125rus
Во Владивостоке ДТП произошло на трассе в сторону улицы Спортивной на Авангарде. Как рассказали "Комсомольской правде - Владивосток" очевидцы, столкнулись два автомобиля, один из них - Lada Priora.
Обстоятельства уточняются. Судя по всему, виновника уже нашли - и он тут же попытался скрыться, очевидцы рассказали, что водителя ловили почти что за руку:
- Тип на Priora хочет убежать, пострадавший ловит его.
На месте работает бригада скорой помощи, но о пострадавших пока ничего неизвестно. Обе полосы на дороге блокированы сотрудниками ГИБДД.
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