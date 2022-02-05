Житель Приморья угнал машину у собственных родителей

Житель Приморья угнал авто собственных родителей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Шкотовском районе Приморья полицейские раскрыли необычный угон авто. Виновником случившегося оказался сын владельца машины.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», об угоне Nissan Avenir в полицию одного из сел в Шкотовском районе сообщила местная жительница. Женщина написала заявление и уточнила, что машина зарегистрирована на супруга, а пропажу они обнаружили утром.

Стражи порядка вскоре нашли авто в кювете на территории села. Оперативники сняли отпечатки пальцев с руля, а также отправили на экспертизу микрочастицы с водительского сидения. На месте ДТП находились и следы обуви предполагаемого угонщика. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Однако искать подозреваемого долго не пришлось, так как он сам вскоре пришел сдаваться в полицию. Стражи порядка немало удивились, узнав, что им оказался сын владельцев машины.

Ранее неоднократно судимый 30-летний безработный рассказал, как все было. Машину в семье купили в конце минувшего года, но он мог только иногда ею пользоваться с разрешения отца.

В очередной раз придя домой мужчина увидел, что родители спят. У него сразу же возникло желание взять авто и уехать кататься по селу. Он вытащил ключи от Nissan из куртки отца, а затем завел машину и уехал.

Во время непродолжительного путешествия он отвлекся на телефон и съехал в кювет. Решив, что никто его не заподозрит, мужчина вернулся домой и вернул ключи на место.

Только узнав, что утром мать написала заявление в полицию, он решил сдаться и сознаться в содеянном. После допроса нерадивого сына задержали. Теперь за угон машины ему грозит новый срок.

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