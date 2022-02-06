Сотрудника популярного гостиничного комплекса в Артеме убили на рабочем месте

В Артеме на территории гостиничного комплекса совершено убийство
Фото: Александр РОГОЗА
Получив сообщение об убийстве на территории популярного гостиничного комплекса в Артеме, полицейские срочно выехали по вызову. На месте происшествия находился труп работника заведения с ножевым ранением в шею.
Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», тело 52-летнего мужчины обнаружили в бытовом вагончике на территории комплекса, в котором он трудился разнорабочим. По словам коллег, погибший всегда работал хорошо и не вызывал нареканий у начальства.
В преступлении сразу заподозрили его напарника, который проживал в этом же вагончике. Оперативники установили, что возможный убийца ранее неоднократно был судим и не имел постоянного жилья.
Служебная собака взяла след и привела полицейских к расположенной неподалеку шиномонтажке. Там обнаружили следы крови и обуви, совпадающей по размеру с найденными на месте преступления.
Полицейские приступили к поискам сбежавшего подозреваемого. Во время оперативных мероприятий 65-летнего мужчину задержали и доставили в отделение для разбирательства.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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