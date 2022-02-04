Во Владивостоке владелец магазина напал на клиента инвалида

Автомобилист-инвалид пострадал от нападения директора магазина продуктов во Владивостоке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обычная поездка за продуктами для жителя Владивостока закончилась нападением со стороны владельца торговой точки. Вспыльчивому бизнесмену не понравилось то, как клиент припарковал свое авто.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», инцидент произошел вечером в конце января на Светланской. Подъехав к магазину, мужчина аккуратно припарковал свой Hyundai и отправился за продуктами.

Как уверяет пострадавший, уже на крыльце на него напал разъяренный незнакомец, выскочивший из торговой точки. Он сразу стал хвататься за руки и одежду, сопровождая свои действия угрозами и оскорблениями.

Агрессивный оппонент кричал, что он хозяин магазина и припаркованная машина якобы мешает проходу клиентов. Шокированный автомобилист пояснил, что он инвалид 2-й группы, о чем свидетельствует наклейки на стеклах машины.

Нападавший никак на это не отреагировал, а лишь продолжил осыпать мужчину нецензурными выражениями. Когда он скрылся в магазине, горожанин отъехал от злополучного места и сообщил о нападении в полицию. Он пояснил, что поводов для агрессии не было, так как его Hyundai был припаркован рядом со входом по всем правилам и никому абсолютно не мешал. Мужчина попросил привлечь неадекватного владельца магазина к ответственности за оскорбления и угрозы физической расправы.

Стражи порядка приняли сообщение и приступили к проверке полученной информации. За нападение и угрозы охамевшему торговцу грозит административный протокол и штраф.

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