Коронавирус продолжает бить антирекорды в Приморье

Не справились с болезнью 3 человека. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Количество заболевших в Приморье продолжает расти. За минувшие сутки в крае коронавирусом заразились 659 человек. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

За все время пандемии выявили 114 095 случаев заражения. По данным на 3 февраля, три человека не справились с болезнью. Всего COVID-19 унес жизни 1 718 приморцев.

Побороли страшный недуг 536 жителей края. Всего справились с болезнью 97 976 человек.

В Приморье продолжается активная прививочная кампания. Как минимум первый компонент вакцины получили 975 686 человек – еще 2 082 за прошедшие сутки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.