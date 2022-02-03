Коронавирус продолжает бить антирекорды в Приморье

Не справились с болезнью 3 человека.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Количество заболевших в Приморье продолжает расти. За минувшие сутки в крае коронавирусом заразились 659 человек. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.
За все время пандемии выявили 114 095 случаев заражения. По данным на 3 февраля, три человека не справились с болезнью. Всего COVID-19 унес жизни 1 718 приморцев.
Побороли страшный недуг 536 жителей края. Всего справились с болезнью 97 976 человек.
В Приморье продолжается активная прививочная кампания. Как минимум первый компонент вакцины получили 975 686 человек – еще 2 082 за прошедшие сутки.
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