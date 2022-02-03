Не делай добра – не получишь зла: в Приморье пенсионера "кинула" на деньги соседка

Женщине грозит уголовный срок или крупный штраф Фото: Евгения ГУСЕВА

Финансовая помощь знакомой вышла боком мужчине, проживающему в поселке Ливадия. 62-летний пенсионер регулярно занимал деньги 36-летней жительнице его дома, которая настолько втерлась к нему в доверие, что мужчина спокойно передал ей свою банковскую карту и сообщил пин-код. Злоумышленница три раза снимала деньги с карты потерпевшего. И хотя сумма займа была заранее оговорена, женщина не устояла и присвоила себе лишние средства в размере восьми тысяч рублей. Возвращать обратно деньги она даже не собиралась.

Осознав, что произошло, житель Приморья сразу обратился в полицию, где следователи возбудили уголовное дело о краже по п. «г» части 3 статьи 158, провели проверку и установили личность злоумышленницы, которая во всем созналась.

Теперь дело рассмотрят по существу в Находкинском городском суде, сообщали в УМВД России по Приморскому краю. Обвиняемой может грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей или срок до 6 лет лишения свободы.

Никому не сообщайте свои персональные данные и реквизиты банковских карт, напоминает полиция.

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