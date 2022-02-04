Во Владивостоке инвалид забил насмерть собственную мать

Мужчина жестоко расправился с собственной матерью во Владивостоке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шокирующее своей жестокостью преступление произошло в Ленинском районе Владивостока. В жилом доме обнаружили тело пенсионерки с тяжелыми телесными повреждениями.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что тело 63-летней женщины нашли в квартире одного из домов на Черняховского. У нее была перебинтована рука и голова, пол был залит кровью.

Искать убийцу долго не пришлось – все подозрения сразу пали на сына погибшей, с которым у них случались ссоры. Мужчину задержали и он сразу «поплыл». Выяснилось, что он инвалид 2-й группы из-за травмы головы. По этой причине у него случаются приступы неконтролируемой агрессии.

41-летний задержанный рассказал, что в ходе очередной ссоры жестоко избил мать, которая затем попыталась оказать себе первую помощь. Она лишь успела перевязать голову и руку бинтом, а затем потеряла сознание и скончалась от полученных травм.

Мужчину отправили в СИЗО, а по факту нанесения тяжких телесных повреждений со смертельным исходом возбудили уголовное дело. Судьбу агрессивного инвалида будет решать суд и врачебная комиссия.

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