В зоопарке Владивостока отметили первый день рождения уникального малыша

Антоша стал первым яванским макаком, рожденным в зоопарке Владивостока. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

В зоопарке на Садгороде принял первые поздравления маленький яванский макак Антон, сообщили в администрации Владивостока.

Свой первый день рождения малыш отпраздновал в семейном кругу с тетей Крабик и мамой Анитой. Работники зоопарка вместе с волонтерами из Молодежного ресурсного центра (МРЦ) подготовили поздравления и восхитительный праздничный завтрак для подопечных. Именинник и его родные лакомились семечками, ягодами, сухофруктами и орешками.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Подписчики «Садгорода» в соцсетях тоже не оставили столь радостное событие без внимания: «Пусть растет здоровеньким! Долгих – долгих лет»; «Очень хороший малыш, светлый и забавный. С днем рождения, Антошка»;, «Здоровья и задора»; «Совсем взрослый…скоро школа…институт», - сказали жители в соцсетях.

Как пояснила Анастасия Ковалева (начальник отдела проектов и методической работы МРЦ), их организация в 2021 году заключила соглашение о партнерстве с зоопарком «Садгород». За время совместной работы они успели провести занимательные мероприятия для детей: «По следам амурского тигра», квесты «Зверье мое», экологическая акция «Мы чистим мир» и другие. Также МРЦ взял на себя роль опекуна Антоши, который оказался первой обезьянкой, рожденной в этом зоопарке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.