Страху натерпелась: неадекват едва не скинул с обрыва жительницу столицы Приморья

Неадекватный мужчина напал на жительницу Владивостока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Первореченского района Владивостока стала жертвой нападения неадекватного мужчины. Как уверяет пострадавшая, незнакомец таскал ее за волосы и даже попытался скинуть с обрыва.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», шокирующая история произошла в последних числах января, днем на Сельской, когда 26-летняя горожанка шла на работу. В безлюдном месте возле гаражей на нее неожиданно напал агрессивный мужчина. Причина его поступка осталась неизвестной.

Незнакомец повалил свою жертву на землю, а затем начал таскать ее за волосы и пытался душить, сопровождая свои действия оскорблениями. Когда женщина попыталась оказать агрессору сопротивление, он едва не скинул ее с обрыва.

Атака психопата закончилась так же неожиданно, как и началась. Он просто отпустил пострадавшую и молча убежал в гаражи. Шокированная произошедшим горожанка не сразу пришла в себя от случившегося.

Когда она немного успокоилась, то отправилась домой и сообщила о нападении в полицию. По описанию, на нее напал мужчина 40-50 лет в синей куртке и черной шапке. Женщина не исключила, что он страдает психическим заболеваем.

Стражи порядка выслушали пострадавшую и начали проверку. Личность агрессивного хулигана устанавливается.

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