Замдиректора, продавец и грузчик в деле: необычную кражу удалось раскрыть в Уссурийске

В Приморье магазин игрушек обворовывали собственные сотрудники Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уссурийске полицейские проводят проверку по фактам краж товаров из популярного магазина игрушек. В организации преступления подозревают заместителя директора.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что полиция Уссурийска расследует необычную кражу из расположенного в торговом центре магазина игрушек и детских товаров. Владелец точки заявил стражам порядка, что причастными к преступлению стали его сотрудники.

По словам бизнесмена, в январе в магазине произошло две кражи различных товаров и материальных ценностей. Только в одном из случаев ущерб превысил 50 тысяч рублей.

Когда пропажи обнаружили, то стали просматривать установленные в различных местах торговой точки камеры наблюдения. Владелец бизнеса был немало удивлен, когда выяснилось, кто же на самом деле причастен к краже.

Камеры зафиксировали, что преступления совершали заместитель директора, продавец-кассир и грузчик-представитель аутсорсинговой компании. Криминальное трио занималось выносом товаров из магазина.

Пострадавший предприниматель обратился с заявлением о краже в полицию и передал записи с камер. Мужчина также уволил нечистых на руку сотрудников торговой точки.

Сейчас по факту хищений из магазина игрушек стражи порядка проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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