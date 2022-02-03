Глава DNS о возмущении геймеров: я и сам поддерживаю бойкот перекупщикам

Алексеев в эфире радио "Комсомольской правды - Владивосток". Из архива Фото: Сергей БАЛАНОВ

Дальневосточная компания DNS подверглась нападкам тысяч геймеров и других пользователей в сети. Они заявляют, что видеокарты Geforce RTX 3050, которые должны были в промо-период продаваться по сниженной цене порядка 30 тысяч рублей, никому не достались... Якобы кроме сотрудников DNS и перекупщиков. Глава и основатель DNS Дмитрий Алексеев прокомментировал "Комсомольской правде - Владивосток" ситуацию.

Схема простая - звено менеджеров и сотрудников якобы сами выкупили видеокарты и продали перекупам, а те уже выставили их продаваться на сайтах объявлений, только раза в 2 дороже. В качестве бойкота пользователи начали создавать липовые объявления - чтобы засорить поисковую выдачу.

- Я могу опровергнуть это. Действительно, дефицит видеокарт сохраняется. Спрос большой, предложение маленькое. В этом аспекте две проблемы. Первая - техническая. Все видеокарты продаются в интернете в порядке живой очереди. К сожалению, сайт отработал не очень корректно, подвисал в процессе продаж. Но это технические проблемы! Видеокарт было, грубо говоря, тысяча, а желающих - 30 тысяч. Поэтому 29 тысяч остались недовольны, - ответил Дмитрий Алексеев.

Бизнесмен добавил, что у всех разные условия для покупки:

- В данном случае сотрудники DNS, менеджеры, обычные покупатели или даже люди с правительственных структур - все были в одинаковых условиях. Повезло случайным образом одному из примерно 30 желающих. У сотрудников не было привилегий купить видеокарту раньше, чем у других клиентов. Нет никакой физической возможности. Я хорошо понимаю людей, которые недовольны ситуацией. А флешмоб - давайте размещать пустые объявления, например, на Авито - мне даже нравится. Я поддерживаю <...> Всякие теории заговора продолжают ходить, но я не исключаю возможность, что те, кто перекупил, действительно выставляют объявления. Но конкуренции от наших сотрудников нет, даже если бы я сам захотел раньше других купить.

Продажа видеокарт стартовала 28 января - и уже через пару дней завершилась. Комментарии разъяренных пользователей появляются и по сей день. Заметим, аналогичные заявления появлялись еще до начала продаж - с 24 января, как стало известно об анонсе:

- Ясно, все перекупам. Ждем на Авито за 50 тысяч рублей.

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