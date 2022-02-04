Мал да удал: грозный, но милый хищник обосновался в Приморском океанариуме

Хищник осваивается в новом месте. Фото: primocean_aquarium

Необычный обитатель тропических морей - синепятнистый скат - на днях поселился в Приморском океанариуме. Новый жилец относится к семейству хрящевых рыб и обладает выдающейся красотой - на светло-коричневом фоне отчетливо выделяются голубые пятна, а пронзительный взгляд выпуклых желтых глаз никого не оставит равнодушным. В то же время эта рыба не так безвредна, как может показаться простому обывателю. Используя хвост с шипом-наконечником, как кнут, скат может убить любого обидчика. Об этом рассказали в официальном аккаунте океанариума.

Фото: primocean_aquarium

Новосел еще очень молодой, поэтому он находится в адаптационном центре под присмотром специалистов. Малыш любит полакомиться кальмарами, красной рыбкой, креветками, мидиями и гребешком, а вот белая рыба ему не по нраву. В океанариуме рассказали, что вместе с новичком на территории комплекса обитают 11 видов скатов, основная часть которых живет в подводном тоннеле – экспозиции «Океанская бездна». Остальные расположились в экспозиции «Дождевой тропический лес».

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