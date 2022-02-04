Более 30 домов в центре Владивостока остались без света из-за неизвестной аварии на подстанции

Света нет в домах Ленинского и Фрунзенского районов Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Аварийная бригада ВПЭС прибыла на подстанцию "Телецентр" во Владивостоке. Здесь произошло неустановленное происшествие, из-за чего более 30 домов остались без света, сообщили "Комсомольской правде - Владивосток" в МУПВ ВПЭС.

Специалисты устанавливают причину аварии. Без электроснабжения остались дома по улицам: Семеновская, Уборевича, Пологая, Фонтанная, Океанский проспект, Адмирала Фокина, Краснознаменный переулок.

Предварительный срок восстановительных работ - от двух до четырех часов.

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