Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток4 февраля 2022 2:02

Более 30 домов в центре Владивостока остались без света из-за неизвестной аварии на подстанции

На месте работают сотрудники ВПЭС
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Света нет в домах Ленинского и Фрунзенского районов

Света нет в домах Ленинского и Фрунзенского районов

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Аварийная бригада ВПЭС прибыла на подстанцию "Телецентр" во Владивостоке. Здесь произошло неустановленное происшествие, из-за чего более 30 домов остались без света, сообщили "Комсомольской правде - Владивосток" в МУПВ ВПЭС.

Специалисты устанавливают причину аварии. Без электроснабжения остались дома по улицам: Семеновская, Уборевича, Пологая, Фонтанная, Океанский проспект, Адмирала Фокина, Краснознаменный переулок.

Предварительный срок восстановительных работ - от двух до четырех часов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.

0