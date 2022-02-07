В Приморье задержали местного «Пабло Эскобара» с полкило героина

В Приморье задержан мужчина с крупной партией героина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Желающий подзаработать на продаже запрещенных веществ житель Уссурийска попался в руки оперативников. У безработного изъяли крупную партию героина.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что задержать наркокурьера удалось благодаря оперативной информации. Мужчина приобрел у неизвестного пока продавца полкилограмма героина и планировал дальше сбывать его более мелкими партиями.

Когда 35-летний злоумышленник уже вез наркотики домой, то на его пути оказались полицейские. В сумке задержанного обнаружили крупный пакет с подозрительным веществом, которое направили на экспертизу.

Специалисты установили, что изъятый порошок – это героин, весом чуть более полукилограмма. Также выяснилось, что ранее мужчина неоднократно был судим за хранение оружия, кражи и продажу наркотиков.

Сам задержанный признал свою вину и сообщил, что приобрел наркотики «чтобы разбогатеть». Он планировал продать героин мелкими партиями и хорошо на этом заработать.

Теперь неудавшийся «бизнесмен» находится в СИЗО, а по факту хранения и перевозки крупной партии наркотиков возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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