«Мы спасем все ваши деньги»: житель Приморья поверил аферистам и остался без сбережений

Житель Приморья перевел аферистам сотни тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Приморья продолжают становиться жертвами обмана, отдавая все свои деньги неизвестным мошенникам. Очередной пострадавший от «развода» перевел аферистам сотни тысяч рублей со своих банковских карт.

«Комсомольской правде – Владивосток» стало известно, что житель поселка Пластун Тернейского района Приморья находился на работе, когда ему позвонили «из банка». Оператор убедила мужчину, что с одной из его карт неизвестные пытаются списать 150 тысяч рублей.

Затем раздался аналогичный звонок с уточняющей информацией. Якобы преступники не только хотят похитить деньги уже и с других карт мужчины, но и взломали его личный кабинет в интернет-банке.

Для безопасности встревоженному жителю Приморья предложили перевести все деньги страховому агенту, который вскоре их вернет. Поверив убедительным рассказчикам, мужчина отправил на указанные счета 250 тысяч рублей.

Ему пообещали решить проблему, но больше никто на связь не выходил. Поняв, что стал жертвой аферы, пострадавший обратился в полицию. Он сообщил номера телефонов мошенников и счета «страховых агентов».

Оперативники опросили пострадавшего и возбудили уголовное дело. Личности подозреваемых в мошенничестве с крупным ущербом устанавливаются.

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