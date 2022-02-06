Учтивый мошенник кинул жительницу Владивостока и посоветовал ей быть внимательнее

Жительницу столицы Приморья обманули при аренде квартиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Первореченского района Владивостока решила найти квартиру через Интернет, но была обманута. «Хозяин» жилища убедил ее перевести залог и нагло «кинул».

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», о произошедшем в конце января в полицию сообщила сама пострадавшая. Женщина объяснила, что хотела арендовать квартиру и на популярном сайте объявлений нашла подходящий вариант.

Когда она позвонила по указанному номеру, «владелец» жилища попросил перевести ему залог 10 тысяч рублей и выслать копию паспорта. Получив деньги, мужчина пообещал вскоре выйти на связь и сдать ей жилье.

Прошло время, но никто горожанке не звонил. Тогда она сама набрала арендодателя, который предложил ей подъехать к дому для осмотра квартиры. Прождав мужчину около часа на улице, женщина вновь набрала его, но никто не ответил. Спустя несколько минут он лишь прислал сообщение с пожеланием быть внимательнее в следующий раз. После этого телефон афериста был отключен.

Обманутая горожанка обратилась в полицию и попросила привлечь мошенника к ответственности. Личность подозреваемого устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

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