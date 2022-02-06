«Отпустите за вознаграждение»: в столице Приморья водитель пытался откупиться от полиции

Теперь мужчина может лишиться свободы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Владивостоке во время оформления административного протокола водитель легковушки попытался дать взятку инспектору. Все произошло в патрульной машине и попало на видеорегистратор.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что все случилось в темное время суток в Первомайском районе города. Инспектор ГИБДД на улице Воронежской остановил для проверки документов легковой автомобиль, за рулем которого находился 27-летний уроженец Кыргызстана.

Вскоре выяснилось, что ранее мужчина был лишен водительского удостоверения. Полицейские предложил ему пройти в служебную машину для составления соответствующего административного протокола.

Уже в салоне нарушитель попросил отпустить его за вознаграждение и положил две тысячи рублей в подстаканник. Все его действия зафиксировал видеорегистратор, установленный в патрульной машине.

Теперь за попытку дачи взятки инспектору ДПС водителю грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. По факту случившегося проводится проверка.

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