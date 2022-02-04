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Владивосток4 февраля 2022 10:39

Каток на центральной площади Владивостока завершит работу 10 февраля

Уже через неделю специалисты приступят к демонтажу зимнего городка и новогодних атрибутов
София МИХАЙЛОВА
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Зимний городок на центральной площади во Владивостоке.

Зимний городок на центральной площади во Владивостоке.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

У жителей и гостей дальневосточной столицы есть последняя неделя, чтобы покататься на коньках в центре Владивостока. Уже в четверг, 10 февраля, каток завершит свою работу, а специалисты начнут убирать новогоднюю атрибутику и демонтировать зимний городок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как уточнили в управлении туризма и городской среды, в эти же дни начнется и уборка горки в парке Минного городка. Такое решение было принято из-за потепления, так как уже сейчас лед тает быстрее, чем его успевают заливать.

В пресс-службе ведомства уточнили, что во Владивостоке на сегодняшний день пока еще открыты 75 бесплатных катков. Они работают на придомовых и пришкольных территориях. Ещё один – в парке культуры и отдыха им. Лазо. Здесь также работают прокат и заточка коньков, открыто тёплое помещение для переодевания и отдыха.

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