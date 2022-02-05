Приморские школьники из Кавалерово похитили деньги, необходимые на операцию ребенку

Украденная сумма составила пять тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трех несовершеннолетних подозревают в краже денег из ящика для сбора пожертвований. По факту инцидента в Дальнегорске возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета Приморья.

По информации ведомства, 26 января 2022 года подростки похитили ящик для сбора пожертвований, в котором находились деньги. Украденная сумма составила пять тысяч рублей. Все произошло в Кавалерово в магазине на улице Арсеньева. Школьники заранее договорились и распределили роли между собой.

Похищенные деньги предназначались ребенку, которому требуется дорогая операция.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, и теперь подростков подозревают по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ за грабеж. Им грозят либо принудительные работы сроком до пяти лет, либо лишение свободы до семи лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

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