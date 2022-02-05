Неуправляемый грузовик перевернулся в центре Владивостока

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Фото: пресс-служба МУПВ ВПЭС.

В социальных сетях 5 февраля появились снимки перевернутого грузовика. Как сообщают очевидцы, произошло все в центре Владивостока на улице Уборевича. Причины, по которым автомобиль решил «прилечь», неизвестны.

В Инстаграме опубликовали фотографии лежащего на боку грузовика. Территорию рядом с перевернутым транспортом оградили конусами. Причины ДТП и есть ли пострадавшие - пока неизвестно. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась за комментарием в пресс-службу ГИБДД Приморья.

На снимках также можно заметить зеленую машину с надписью «электросети». Некоторые пользователи в социальных сетях пишут, что грузовик мог снести уличный фонарь. Редакция связалась с пресс-службой МУПВ ВПЭС. В ведомстве подтвердили информацию. Неполадку уже устранила мобильная бригада подразделения «Владсвет» МУПВ ВПЭС.

В комментариях под фотографиями развернулся настоящий полигон для шуток. Одни пишут, что грузовик приуныл, а другие, что он устал.

- Ну ладно, пусть отдыхает.

По обновленной информации из соцсетей, на помощь «перевертышу» выехали специалисты и пытаются его поднять.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.