Пенсионерка из Приморья лишилась 400 тысяч рублей за снятие порчи

Мошенница вернула часть денег. Фото: Евгения ГУСЕВА

Эзотерические услуги по-прежнему продолжают набирать популярностью. Многие обращаются за помощью к гадалкам, чтобы те предсказали будущее или сняли порчу. Зачастую в этой сфере встречаются мошенники, целью которых становятся пенсионеры. Так, жительница Уссурийска попалась на уловку «ведьм» и лишилась 400 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Приморья.

Произошло все во вторник, 1 февраля. К сотрудникам полиции обратилась 85-летняя жительница Уссурийска. Женщина рассказала, что в районе дома по адресу Топоркова, 14, к ней подошли две незнакомки. Они предложили провести ритуал для снятия порчи и прочитать молитвы, которые помогут улучшить здоровье.

Пенсионерка ничего не заподозрила и отдала незнакомкам 400 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ за мошенничество. Одну «целительницу» уже задержали. Ей оказалась 46-летняя жительница Хабаровска. Свою вину она признала и вернула часть денег – 380 тысяч рублей. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. «Гадалке» грозит лишение свободы до шести лет.

В пресс-службе УМВД Приморья отметили, что это не первое подобное мошенничество. С 16 декабря 2021 года по 3 февраля 2022 года в полицию было написано шесть заявлений от пожилых женщин.

- 63-летняя пенсионерка лишилась более 20 тысяч рублей, 81-летняя – 130 тысяч рублей; 82-летняя – 500 тысяч рублей, 83-летняя – 160 тысяч рублей, а 17-летняя девушка лишилась золотых изделий на сумму свыше 49 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.