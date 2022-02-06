В Приморье насильник-рецидивист пойдет под суд

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Приморья окажется на скамье подсудимых за преступление, а самое главное то, что однажды его уже судили за аналогичные деяния. Так, по версии краевого следственного комитета РФ, 10 ноября прошлого года 34-летний артемовец выпивал дома. В какой-то момент он начал жестоко избивать родственницу своей возлюбленной, а после – угрожать убийством. Мужчина воспользовался моментом и изнасиловал женщину.

На крики о помощи отреагировали очевидцы и вызвали полицию, те оперативно приехали и скрутили насильника.

Правоохранительным органам ничего не составило узнать, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование), пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Спустя почти три месяца расследование закончено, следствие собрало все доказательства и направило материалы дела в суд.

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