В Приморье пьяный водитель пытался уйти от полиции: его остановили только выстрелы

В Приморье сотрудники полиции устроили погоню за пьяным водителем Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Настоящий боевик с погоней и стрельбой разыгрался на одной из дорог в Чугуевском районе Приморья. Водитель не остановился по требованию полиции, попытался оторваться от «хвоста» и даже совершил столкновение с КамАЗом. Стражи порядка были вынуждены открыть стрельбу.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», погоня за пьяным нарушителем началась на 2-км дороги Извилинка - Березовка в Чугуевском районе. Водитель авто Toyota Corolla совершал опасные маневры на трассе и не остановился по требованию инспекторов ДПС.

Стражи порядка бросились в погоню и начали преследовать нарушителя. Однако водитель легковушки лишь прибавил газу, пытаясь сбросить «хвост». Во время погони он не справился с управлением и врезался в КамАЗ, но даже после этого не остановился и продолжил движение.

Полицейские решили прибегнуть к радикальным мерам и применить табельное оружие. Только после выстрелов по колесам, машину удалось остановить на подъезде к селу Березовка. Находившегося за рулем сильно нетрезвого водителя задержали и доставили в отделение для разбирательства.

Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей, лишение водительских прав и административный арест. По факту погони со стрельбой проводится служебная проверка.

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