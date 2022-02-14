«Готовился к войне?»: у приморца изъяли нелегальное оружие и сотни патронов

В Приморье у пенсионера изъяли арсенал оружия и сотни патронов к ружьям и автомату Калашникова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неожиданную находку сделали полицейские во время обыска частного дома в Красноармейском районе Приморья. У пожилого хозяина жилища нашли арсенал ружей и сотни патронов к автомату Калашникова. Всю «запрещенку» он якобы нашел на обочине дороги.

По данным источника «Комсомольской правды – Владивосток», выйти на след владельца незаконного арсенала удалось благодаря оперативной информации. Полицейские получили сведения, что житель села хранит дома нелегальное оружие и боеприпасы.

Стражи порядка решили – надо брать. Оперативники выехали на обыск частного дома, хозяин которого был на месте. Во время осмотра жилища в шкафу обнаружили одноствольное ружье, карабин и двухстволку немецкого производства. Все без документов.

Также в доме нашли более 400 патронов к ружьям и автомату Калашникова, а также гильзы и пули для производства боеприпасов. Выяснилось, что владеет незаконным арсеналом пенсионер с инвалидностью.

Сам задержанный попытался уйти от ответственности и заявил, что все это он якобы нашел на обочине дороги возле родного села. Внятно пояснить, почему он не сдал оружие в полицию, а оставил себе – мужчина не смог.

Ружья и патроны отправили на экспертизу, а пенсионера доставили в отделение для разбирательства. По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов проводится проверка. В случае возбуждения уголовного дела мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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