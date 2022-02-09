В Приморье жрицы любви выехали по вызову, а попали в руки полиции

Полицейские выступили в роли клиентов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Оперативники в приморской Находке привлекли к ответственности более десяти женщин и девушек, оказывающих платные интимные услуги. Все задержанные нарушительницы выезжали к клиентам в сауны.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», целью профилактической операции было выявить женщин, оказывающих интимные услуги. Для этого полицейские под видом клиентов посещали различные места отдыха в Находке, где им предлагали девочек по вызову.

Чаще всего дам легкого поведения заказывали в саунах, куда их привозили сразу по несколько человек, так сказать на выбор. После того, как им вручали деньги, номера которых заранее были переписаны в протоколах, жриц любви задерживали.

В итоге рейда в руки стражей порядка попали более десятка тружениц интимной сферы. Всех их доставили в отделение, где на каждую составили административный протокол и выписали штраф за занятие проституцией по ст. 6.11 КоАП РФ. Также задержанных внесли в базу и поставили на учет.

Несмотря на то, что штраф за подобную деятельность небольшой – всего до двух тысяч рублей – активность жриц любви в Находке значительно поубавилась.

Куда более серьезная ответственность грозит владельцам саун, куда привозили девочек по вызову. Их могут привлечь к ответственности по ст. 241 УК РФ за организацию занятий проституцией с использованием служебного положения. Статья предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до шести лет.

По всем фактам доставок клиентам девушек по вызову проводятся проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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