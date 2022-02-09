Уличное знакомство едва не стоило жизни жителю Приморья

В Приморье вооруженный хулиган угрожал убийством прохожему Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Случайное знакомство на улице едва не лишило жизни мужчину из приморского Арсеньева, когда он поздно вечером возвращался домой. Горожанин привлек внимание нетрезвого молодого человека, который стал провоцировать конфликт и угрожал оружием.

«Комсомольской правде – Владивосток» стало известно, что во время вечерней прогулки по улице Садовой к 41-летнему местному жителю подошел нетрезвый парень. Он назвался Сергеем и попытался завязать «дружескую» беседу.

«Предлагал выпить, посидеть где-нибудь, да и просто поговорить», - вспомнил позже житель Арсеньева. Мужчина из вежливости сначала поддержал разговор с незнакомцем, но затем попытался уйти.

Прохожий культурно сказал, что ему нужно домой и пошел. В этот момент за своей спиной он услышал оскорбления и угрозы, которые стал выкрикивать нетрезвый молодой человек. Видимо, он хотел спровоцировать конфликт, но мужчина не реагировал на его хулиганские выпады.

Тогда агрессор догнал мужчину, вытащил пистолет и стал угрожать ему убийством. Шокированный происходящим горожанин попытался утихомирить задиру, но тот лишь больше впадал в ярость.

Когда очевидцу удалось немного разговорить хулигана, тот стал успокаиваться и убрал оружие. В этот момент горожанин резко развернулся и убежал. Вскоре он обратился за помощью в полицию и рассказал о произошедшем.

Стражи порядка недалеко от места происшествия задержали 24-летнего подозреваемого, у которого изъяли травматический пистолет. Также выяснилось, что ранее молодой человек уже был судим за групповой грабеж.

Оружие направили на экспертизу, а по факту угроз убийством проводится проверка. За содеянное задержанному грозит до двух лет лишения свободы.

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