На трассе в Приморье перевернулась малолитражка, есть пострадавшие

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Авария с участием одного автомобиля произошла в Приморье минувшей ночью. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Так, по данным пресс-службы ведомства, ДТП случилось в Шкотовском районе, на 29 километре автодороги «Артем – Находка - Порт Восточный». Рулевой иномарки Mazda Demio, мужчина 42 лет, не выбрал безопасный скоростной режим и не справился с управлением своего транспорта. Неуправляемый автомобиль завилял по трассе и улетел в кювет с последующим опрокидыванием.

Кроме водителя в салоне авто на момент аварии находился еще и пассажир. Обоим назначено амбулаторное лечение.

К слову, стаж вождения виновника 16 лет, ранее мужчину привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как сообщили в полиции, по факту ДТП проводится проверка.

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