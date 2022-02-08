На трассе в Приморье перевернулась малолитражка, есть пострадавшие

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Авария с участием одного автомобиля произошла в Приморье минувшей ночью. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Так, по данным пресс-службы ведомства, ДТП случилось в Шкотовском районе, на 29 километре автодороги «Артем – Находка - Порт Восточный». Рулевой иномарки Mazda Demio, мужчина 42 лет, не выбрал безопасный скоростной режим и не справился с управлением своего транспорта. Неуправляемый автомобиль завилял по трассе и улетел в кювет с последующим опрокидыванием.
Кроме водителя в салоне авто на момент аварии находился еще и пассажир. Обоим назначено амбулаторное лечение.
К слову, стаж вождения виновника 16 лет, ранее мужчину привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Как сообщили в полиции, по факту ДТП проводится проверка.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.