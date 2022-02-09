Штурман из Владивостока рассказал о секретах профессии и морской романтике

Игорь Зинин. Фото: пресс-служба FESCO

Игорь Зинин начинал свою морскую карьеру радистом, сейчас он второй помощник капитана на контейнеровозе «Капитан Афанасьев» Транспортной группы FESCO. О любви к работе и об особенностях дела жизни он рассказал корреспонденту «КП».

– Сам я местный – владивостокский. Когда в 8-м классе пришло время выбирать профессию, решил поступить в мореходку на радиста. После окончания учебы в 91 году пошел по специальности. Успел потрудиться и на «рыбаках», и в торговом флоте. А в 2000-х, когда на флоте с морзянкой уже окончательно распрощались, переучился на судоводителя.

Свою жизнь с FESCO я связал в 2003 году и с тех пор уже компанию не менял, зато сменил несколько должностей. Сейчас дорос до второго помощника капитана. За все эти годы я принял для себя один принцип – быть на позитиве. Если делаешь свою работу хорошо и ответственно, она будет тебе нравиться, а вместе с этим придет и профессиональный рост.

Я люблю море, люблю свою профессию и о выборе ни разу не жалел. Работа штурмана – ответственная, ведь когда ты стоишь на вахте, то от твоего профессионализма зависит жизнь и благополучие твоих товарищей, судно, дорогостоящий груз.

Конечно, работать в FESCO не всегда просто. Требования здесь к морякам выше, чем в других компаниях, а дисциплина строже, но и поводов для оптимизма у моряков FESCO достаточно. Осенью прошлого года компания почти в два раза подняла зарплату на судах под российским флагом, обогнав по этому показателю другие дальневосточные судоходные компании. А с 1 января этого года повышение произошло и на судах компании под иностранным флагом. Радует еще и то, что последние годы пароходство активно покупает новые суда. Это значит, что у дальневосточных моряков будет много работы.

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