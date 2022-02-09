Пьяный молодой водитель без прав угробил женщину в Приморье

Машина перевернулась в кювете. Фото: УМВД России по Приморскому краю

К смерти и уголовному делу привело вождение 21-летнего приморца, который сел за руль пьяным. Как рассказали в пресс-службе ОМВД Уссурийска, ДТП произошло ночью 6 февраля в районе улицы Ленина, 21, в селе Корсаковка. Молодой человек не справился с управлением Nissan Sunny, улетел в кювет и сбежал с места аварии. В это время в салоне машины погибала 44-летняя женщина, которая получила сильные травмы из-за удара. Второй пассажир не пострадал

В полиции отмечают, что виновник аварии не только выпивал накануне, но и не имел прав. Парень гнал по грунтовке, когда что-то пошло не так. На место происшествия сразу же выехали сотрудники ГИБДД, следователи и неотложка.

Сотрудники полиции нашли и задержали подозреваемого, сейчас решается вопрос о мере пресечения. Следователи завели уголовное дело по пунктам «а», «б», части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации ТС, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). Приморец может лишиться свободы на срок до 12 лет.

Также полиция просит всех, кто стал очевидцем этого ДТП (6.02.2022, период времени с 00:00 часов до 01:20), или же знает какую-то информацию об этой аварии, обратиться по телефонам: 8 4234 32 16 26, 102 (с мобильного), 8 914 320 78 08 (следователь).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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