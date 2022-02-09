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Владивосток9 февраля 2022 3:40

Попытка купить собаку обернулась для приморца уголовным процессом

Житель Артема стал жертвой мошенника из-за фотографии щенка
ГОНЧАРОВА Ольга
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Приморец перевел 10 тысяч рублей за щенка, а продавец пропал.

Приморец перевел 10 тысяч рублей за щенка, а продавец пропал.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Желание обзавестись собакой обернулось для жителя Артема потерей денег и участием в уголовном процессе. Как рассказали в полиции, приморец нашел в Интернете сайт с объявлением о продаже щенков. Там он присмотрел себе малыша французского бульдога.

По телефону артемовец обсудил сделку с продавцом и выслал ему 10 тысяч рублей в счет предоплаты. Сразу после этого потерпевший получил документ на электронную почту о подтверждении бронирования песика.

Наступил тот день, когда приморец должен был стать счастливым обладателем четвероногого друга, но сделка так и не состоялась. Продавец просто перестал брать трубку, а потом и вовсе отключил телефон. Сообразив, что стал жертвой обмана, житель Артема обратился в полицию, там завели уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)

Сотрудники МВД напоминают, что самый верный способ остаться при своих «кровных» – оплачивать товар или услугу после получения. Слишком заманчивые предложения в Интернете должны настораживать.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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