Попытка купить собаку обернулась для приморца уголовным процессом

Приморец перевел 10 тысяч рублей за щенка, а продавец пропал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Желание обзавестись собакой обернулось для жителя Артема потерей денег и участием в уголовном процессе. Как рассказали в полиции, приморец нашел в Интернете сайт с объявлением о продаже щенков. Там он присмотрел себе малыша французского бульдога.

По телефону артемовец обсудил сделку с продавцом и выслал ему 10 тысяч рублей в счет предоплаты. Сразу после этого потерпевший получил документ на электронную почту о подтверждении бронирования песика.

Наступил тот день, когда приморец должен был стать счастливым обладателем четвероногого друга, но сделка так и не состоялась. Продавец просто перестал брать трубку, а потом и вовсе отключил телефон. Сообразив, что стал жертвой обмана, житель Артема обратился в полицию, там завели уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)

Сотрудники МВД напоминают, что самый верный способ остаться при своих «кровных» – оплачивать товар или услугу после получения. Слишком заманчивые предложения в Интернете должны настораживать.

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