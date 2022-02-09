Бдительный житель Приморья отправил соседа за решетку

В Приморье мужчина хранил дома крупную партию марихуаны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель одного из сел в Хорольском районе Приморья отправился в тюрьму за хранение крупной партии наркотиков. О имеющейся в его доме марихуане правоохранителям сообщил сосед, который заметил подозрительные мешки.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что житель Хорольского района обратился в полицию и пожаловался на своего соседа. По его словам, однажды он проходил мимо его частного дома и заметил висящие на веранде мешки с подозрительной травой.

Мужчина предположил, что это может быть марихуана, которую употребляет владелец жилища. Бдительный сельчанин назвал точный адрес, а стражи порядка решили проверить полученную информацию.

«Агент» не ошибся – в доме действительно нашли крупную партию наркотиков. Высушенная дурман-трава хранилась в пакетах на веранде летней кухни. Изъятое отправили на экспертизу, которая показала, что вес изъятой конопли составляет более 500 граммов, что составляет крупный размер.

Задержанный 59-летний мужчина заявил, что «травку» он сушил для личного потребления и не планировал продавать. Однако в этом сильно усомнились стражи порядка, которые по факту хранения крупной партии наркотиков завели уголовное дело.

Любителя конопли отправили в СИЗО, где он будет находится в ожидании суда. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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