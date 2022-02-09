«Он меня изнасиловал!»: жительница Приморья сдала знакомого полицейским

Жительница Приморья выдумала историю об изнасиловании знакомым мужчиной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Необычное преступление разоблачили полицейские, расследуя заявление об изнасиловании жительницы Приморья. Как выяснилось, женщина таким образом пыталась наказать невиновного знакомого.

«Комсомольской правде – Владивосток» стало известно, что жительница одного из сел в Надеждинском районе пришла в полицию и рассказала об изнасиловании. По словам 31-летней женщины, в одном из частных домов на нее напал знакомый.

Оперативники опросили пострадавшую и вскоре задержали 35-летнего подозреваемого, который был от услышанного в шоке. Мужчина категорически отрицал свою вину в изнасиловании и настоятельно требовал еще раз опросить якобы пострадавшую.

Когда женщину вызвали в полицию повторно и стали задавать ей различные уточняющие вопросы – она сразу «поплыла». Мнимая жертва стала путаться в показаниях, а затем и вовсе заявила, что она все выдумала. По ее словам, таким образом она хотела отомстить и наказать мужчину, так как ранее у них произошел конфликт. Женщина не придумала ничего лучше, чем заявить об изнасиловании, в надежде, что его посадят в тюрьму.

Однако теперь уголовная ответственность грозит уже самой выдумщице. За ложный донос о тяжком преступлении клеветнице грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет. По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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