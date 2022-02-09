Во Владивостоке малолитражка на полном ходу влетела в машину дорожников, пострадали три человека

На место ДТП сразу выехали полицейские, медики и аварийный комиссар. Фото: instagram.com/autogarant.vl
Серьезная авария произошла на Некрасовском путепроводе во Владивостоке. Примерно около 23 часов 9 февраля малолитражка Honda Fit влетела в спецтехнику. Удар был такой силы, что у тяжелого транспортного средства погнулось крыло, что уж говорить о небольшой машинке – передняя левая часть автомобиля едва ли не сжалась гармошкой, вылетела часть лобового стекла.
Но, к сожалению, только повреждениями транспорта не обошлось – пострадали три человека, видимо, водитель и пассажиры иномарки.
На место происшествия сразу же выехали сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи и аварийный комиссар.
Медики экстренно госпитализировали пострадавших, а информацией о ДТП и видео с места аварии поделился комиссар.
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