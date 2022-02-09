Во Владивостоке продолжается борьба с использованными шинами от авто

Шины – настоящая проблема для приморской столицы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Использованные и даже не выброшенные, а брошенные где попало шины настоящая проблема для такого автомобилизированного города, как Владивосток. Во всех районах дальневосточной столицы можно найти целые горы из откатанных покрышек, как правило, они «базируются» в лесах и за гаражами. Где-то бабушки пытаются «пустить их в дело», например, укладывают на клумбы на придомовых территориях, засыпают землей и высаживают внутри цветы. Едва ли это благодатная среда для растений, не говоря уже о людях. Проблема давняя и известная. И с ней надо что-то решать.

Сейчас управление дорог Владивостока ищет подрядчика для вывоза и переработки старых шин. Организация объявила электронный аукцион.

Мэрия Владивостока продолжает бороться с резиновой напастью. Работники предприятий «Содержание городских территорий» и «Дороги Владивостока» ежедневно трудятся не покладая рук. От автопокрышек уже очищены улицы Сипягина, Океанский проспект, проспект Красного Знамени, Светланская, Авроровскоая, Володарского, Пушкинская, Шепеткова, Адмирала Кузнецова, Связи, Слуцкого, Давыдова, Черёмуховая, Херсонская, Марины Расковой, Борисенко, Ольховая, Комсомольская, Хабаровская, Амурская, Пихтовая,Надибаидзе, Яблочкова и Киевская.

Минувший год оказался плодотворным: с улиц Владивостока вывезли 110 тысяч колес. К слову, в 2020 году результаты были в три раза скромнее, сообщает пресс-служба городской администрации.

Борьба за чистоту приморской столицы продолжится, и к концу ноября 2022 года на переработку планируется сдать примерно 107 тысяч б/у шин.

Горожан призывают не бросать, где попало использованные покрышки, а вывозить их в пункты приема своими силами.

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