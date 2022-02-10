В Приморье из-за взятки в четыре миллиона экс-полицейский лишится свободы до десяти лет

Рассмотрением уголовного дела займется Первореченский суд. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокурор Приморья Сергей Столяров утвердил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника ОП № 2 УМВД России по Владивостоку. Экс-полицейский обвиняется в крупном мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Речь идет о Леониде Денисове. По информации ведомства, весной, а именно в апреле-мае 2020 года бывший полицейский получил от знакомого четыре миллиона рублей. Эти деньги он обещал передать следователю, чтобы товарища, которого обвиняют в тяжком преступлении, не привлекли к уголовной ответственности и не заключили под стражу.

Бывший сотрудник полиции врал своему знакомому о том, что отдал деньги следователю и договорился о смягчении уголовной ответственности. Однако сдерживать свое обещание он не собирался и распорядился полученными миллионами, как ему хотелось.

В итоге Леонида Денисова обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ за крупное мошенничество. Теперь ему грозит лишение свободы до десяти лет и штраф до миллиона рублей.

Как только экс-полицейский получит копию обвинительного заключения, уголовное дело направят в Первореченский районный суд во Владивостоке для дальнейшего рассмотрения.

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