В Приморье нашли изувеченный труп мужчины

Убийство произошло в первую неделю февраля.
Фото: Владимир ВОРСОБИН
7 февраля 2022 года в селе Сергеевка Партизанского района сотрудники полиции нашли на улице Пушкина изувеченный труп 34-летнего мужчины. По всему было видно, что умер он не своей смертью – на теле были многочисленные ножевые ранения.
Следователи отыскали и задержали местного жителя, подозреваемого в жутком преступлении. История оказалась банальна до ужаса. Мужчина признался, что накануне они с убитым выпивали. Все было хорошо, пока между ними не возникла ссора, и погибший не ударил собутыльника. Задержанному такое отношение пришлось не по душе. Позже 34-летний мужчина стал сыпать угрозами, собутыльник не стерпел, схватился за нож и два раза воткнул его в тело бедолаги. Когда раненый мужчина попытался убежать, злодей настиг его и ударил холодным оружием еще пять раз.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Обвиняемому грозит срок до 15 лет лишения свободы.
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