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Владивосток10 февраля 2022 8:36

Пьяный приморец избил отца и накинулся на полицейского

Стражу порядка понадобилась медицинская помощь
Ольга ГОНЧАРОВА
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Нападение на сотрудников полиции при исполнении грозит уголовным делом.

Нападение на сотрудников полиции при исполнении грозит уголовным делом.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Артеме пьяный мужчина избил своего отца, а после напал на полицейского. Как известно, в семейные драмы лучше не встревать, однако у сотрудников правоохранительных органов в этом случае просто не осталось выбора.

60-летний местный житель пришел в полицию и попросил утихомирить своего разбушевавшегося сына. Оказалось, что 32-летний отпрыск пришел домой подшофе и стал вести себя очень агрессивно: скандалить и избивать своего родственника. Приехавшие домой к заявителю на улицу Хасанскую полицейские увидели полнейший бардак: дебошир разбросал вещи и сломал мебель.

Сотрудники попросили нарушителя порядка проехать с ними в отдел, но мужчина лишь начал материться, а после и вовсе провоцировал драку. В этот момент терпению полицейских пришел конец. Они решили заковать «неадеквата» в наручники, на что тот усиленно сопротивлялся. В итоге он накинулся на одного из стражей порядка, которому понадобилась медицинская помощь.

Теперь следственный комитет займется делом великовозрастного драчуна. В пресс-службе полиции напоминают, что за применение насилия в отношении представителя власти, находящегося при исполнении, предусмотрена уголовная ответственность.

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