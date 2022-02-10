Пьяный приморец избил отца и накинулся на полицейского

Нападение на сотрудников полиции при исполнении грозит уголовным делом.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Артеме пьяный мужчина избил своего отца, а после напал на полицейского. Как известно, в семейные драмы лучше не встревать, однако у сотрудников правоохранительных органов в этом случае просто не осталось выбора.
60-летний местный житель пришел в полицию и попросил утихомирить своего разбушевавшегося сына. Оказалось, что 32-летний отпрыск пришел домой подшофе и стал вести себя очень агрессивно: скандалить и избивать своего родственника. Приехавшие домой к заявителю на улицу Хасанскую полицейские увидели полнейший бардак: дебошир разбросал вещи и сломал мебель.
Сотрудники попросили нарушителя порядка проехать с ними в отдел, но мужчина лишь начал материться, а после и вовсе провоцировал драку. В этот момент терпению полицейских пришел конец. Они решили заковать «неадеквата» в наручники, на что тот усиленно сопротивлялся. В итоге он накинулся на одного из стражей порядка, которому понадобилась медицинская помощь.
Теперь следственный комитет займется делом великовозрастного драчуна. В пресс-службе полиции напоминают, что за применение насилия в отношении представителя власти, находящегося при исполнении, предусмотрена уголовная ответственность.
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