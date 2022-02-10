Во Владивостоке легковушка повисла в воздухе над обрывом

Фото: instagram.com/dps_vl/

Автоавария с участием одной машины произошла во Владивостоке. Данные о виновнике ДТП отсутствуют, зато кадры с места происшествия уже успели облететь социальные сети.

Сообщается, что ЧП произошло в районе подъема на улицу Связи во Владивостоке. Универсал марки Nissan AD буквально повис в воздухе над обрывом, держась за бордюр. Внизу, как сообщали пользователи "Инстаграм" расположилась детская площадка. Однако корреспонденту удалось выяснить, что под парящим авто находилась лишь проезжая часть. Чудом автомобиль удержался на трассе и не улетел вниз. Как произошел инцидент – доподлинно пока неизвестно. По предварительной информации, никто не пострадал.

В комментариях тут же нашлись очевидцы случившегося.

- Выше парковка стоматологии, задом на полном ходу слетел с первого косогора, пересек дорогу почти и повис, - написал местный житель.

К слову, как стало известно «Комсомолке», история закончилась приездом сотрудников ДПС, которые составили протокол, а после – авто уехало на эвакуаторе в неизвестном направлении.

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