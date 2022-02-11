Кровь стынет в жилах: момент наезда на маленькую жительницу Приморья попал на камеру

Девочка хотела перебежать дорогу, но не успела. Фото: принтскрин видео, instagram.com/

Жителей Приморья потрясла страшная новость. В пятницу, 11 февраля, в поселке Трудовое девочка попала под колеса автомобиля. О случившемся рассказали в социальных сетях.

В Инстаграме появилось видео с камеры наблюдения, заставляющее вздрогнуть при его просмотре. На кадрах девочка собирается перейти дорогу. Проезжающий в это время автомобиль останавливается, и юная жительница Приморья спешит перейти на другую сторону. Вот тут-то и случается страшное. Из-за поворота выезжает автомобиль и наезжает на ребенка, из-за чего девочка оказалась под машиной.

На помощь выбежал водитель автомобиля, уступивший школьнице дорогу.

Ситуация действительно пугает, это же отметили и приморцы в комментариях под видео. Многие стали переживать за беднягу, ведь неизвестно, удалось ли ей уцелеть.

- Бедный ребенок.

Однако некоторые наоборот заявляют, что виновата девочка, так как не смотрела по сторонам.

В пресс-службе УМВД Приморья «Комсомольской правде – Владивосток» отметили, что девочка жива, отделалась переломом голени. Остальные подробности уточняются.

В пресс-службе ГИБДД Приморья редакции рассказали, что наезд совершил 56-летний водитель иномарки Suzuki Grand Vitara. Шестилетнюю девочку с травмой ноги госпитализировали.

Обновление 16:13:

В пресс-службе УМВД Приморья уточнили, что водитель двигался со стороны улицы Путятинская в сторону Чичерина. Водительский стаж мужчины - 17 лет, и с 2021 года он десять раз привлекался к уголовной ответственности за нарушения ПДД.

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