В Находке пассажиры натравили на таксиста собаку, чтобы не оплачивать проезд

В Приморье пассажиры такси натравили на водителя собаку Фото: Иван МАКЕЕВ

Поездка по заявке в Находке закончилась для водителя такси сильным шоком и скачками давления. Причиной стало агрессивное поведении пассажиров, которые отказались оплачивать проезд, используя нестандартные аргументы. Один из них попытался натравить на мужчину собаку, запугивая его лишь бы не отдавать деньги.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», вечером в Находке водитель такси, приехавший на заработки из Узбекистана, как обычно получил очередную заявку и забрал из пригорода двух пассажиров с собакой неизвестной породы. Конечным адресом значился один из домов на Находкинском проспекте, куда вскоре они и подъехали.

Стоимость заказа составила всего 300 рублей, поэтому таксист даже не предполагал, чем закончится для него эта поездка. Мужчины неожиданно заявили, что денег у них нет, поэтому оплачивать проезд они не будут.

Когда клиенты попытались выйти, водитель заблокировал двери и потребовал свои деньги. После этого события приняли криминальный оборот: один из пассажиров стал натравливать на него свою собаку, которая попыталась его укусить.

В это время его товарищ вытащил нож, который продемонстрировал водителю в качестве устрашения. Таксист сильно испугался за свою жизнь, поэтому разблокировал двери и выпустил агрессивных пассажиров, которые скрылись между домами.

Придя в себя, пострадавший позвонил в полицию и сообщил о произошедшем. Стражи порядка опросили таксиста и начали проверку. Личности злоумышленников с собакой устанавливаются.

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