Посылку с «сюрпризом» для осужденного изъяли у жительницы Приморья

Жительница Приморья пыталась передать психотропные таблетки в колонию строгого режима Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Посетительницу с необычным «подарком» для одного из отбывающих наказание на «строгаче» осужденного задержали сотрудники ГУФСИН в Уссурийске. В ее посылке обнаружили запрещенные психотропные вещества.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что жительница Артема приехала в исправительную колонию строгого режима ИК-41 в Уссурийске, чтобы навестить своего знакомого. В руках у нее была увесистая посылка с различными вещами и продуктами.

Когда инспекторы ГУФСИН в комнате для передач стали осматривать коробку, то нашли спрятанные подозрительные таблетки, которые направили на экспертизу. Вскоре выяснилось, что они содержат психотропные вещества и попадают в категорию запрещенных препаратов.

Хозяйку посылки задержали и стали выяснять, где она их взяла. По словам перепуганной 45-летней посетительницы колонии, запрещенные таблетки ей по просьбе осужденного передал его знакомый, которого она не знает. Их встреча произошла накануне в одном из торговых центров в Артеме.

Женщина пыталась убедить инспекторов в том, что не знала о действии препарата и даже не догадывалась, что он противозаконный. Однако это не помогло ей избежать ответственности. Сейчас по факту хранения и перевозки психотропных веществ проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.