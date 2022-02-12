В партии живого морского гребешка из Приморья обнаружились опасные бактерии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора обнаружила бактерии группы кишечной палочки в партии живого морского гребешка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Исследования проводились по факту обращения владельца продукции. В ходе проверки специалисты выяснили, что в пробах, отобранных от партии живого гребешка, содержатся бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что является нарушением Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

В ведомстве отметили, что так могло получиться из-за недостаточной фильтрации и очистке воды в емкостях, которые используются для хранения и транспортировки живого гребешка, и дали свое экспертное заключение – употребление такого продукта в сыром виде небезопасно для здоровья.

Информацию специалисты незамедлительно довели до владельца продукции, который в свою очередь обязан принять меры по выведению гребешка из оборота, а также навести порядок на предприятии.

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