Во Владивостоке родная мать избивала и гнобила дочь, которая жила с ней в сыром и холодном гараже

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, которая обвиняется в истязании дочери. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю.

Чудовищная история развернулась на Инженерном переулке во Владивостоке. Там за тяжелыми дверьми одного из гаражей жили, если это можно так назвать, мать и дочь. 41-летняя женщина и 12-летний ребенок буквально существовали с марта 2021 года по май того же года в сыром и неотапливаемом гараже.

Мать девочку не жаловала: систематически избивала, причиняла не только физические страдания, но и нравственные. Кроме того, нормальных условий ребенок тоже был лишен. Но даже это не мешало женщине периодически выгонять подростка из импровизированного дома на улицу. Тяжело представить, сколько всего пришлось натерпеться несчастному ребенку, которого унижала, избивала собственная родная мать.

Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней женщины. Она обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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