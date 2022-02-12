Сгоревшую машину обнаружили приморцы в лесу недалеко от трассы

Фото: Александр КОЦ.

Необычная находка привлекла внимание автомобилистов. В лесу в районе трассы молодые люди обнаружили сгоревший автомобиль. Следов на снегу никаких не было, как автомобиль оказался среди деревьев – остается только догадываться.

Инцидент случился в Уссурийске, в районе Солдатского озера. Там загадочным образом в лесу среди поломанных деревьев оказался автомобиль. Завидев транспорт издалека, бдительные автолюбители остановились, чтобы осмотреть машину. Как оказалось, иномарка сгорела. Тогда местные жители стали гадать, как же авто могло там оказаться.

Фото: instagram.com/chernosliv18/

Судя по всему, автомобиль вылетел с трассы и, переломав сухие деревья, приземлился в лесу. Возможно, в процессе машина загорелась. А может быть причиной пожара могло стать что-то другое – доподлинно пока неизвестно. Факт остается фактом, следом проезда машины по снегу нет, хозяина иномарки поблизости тоже не оказалось.

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