В сухом доке во Владивостоке загорелся буксир

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Пожарные ликвидировали возгорание на рейдовом буксире во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в субботу, 12 февраля, в 11:45. Звонивший сообщил, что на рейдовом буксире, находящемся на ремонте в сухом доке на улице Дальзаводская во Владивостоке произошел пожар. Спустя пару минут на месте работали первые пожарные расчеты.

На момент прибытия подразделений из машинного отделения шел дым. Огонь повредил утепление рукава вытяжной вентиляции, расположенное в помещении бойлерной, площадь пожара, по данным пресс-службы, составила один квадратный метр. Никто не пострадал. Причины пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

– Сложность тушения пожара заключалась в том, что помещения буксира были сильно задымлены густым черным дымом, звеньям газодымозащитной службы пришлось буквально наощупь пробираться и искать очаг возгорания, – рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения ФПС ГПС ГУ МЧС России по Приморскому краю Андрей Русецкий.

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