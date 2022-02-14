Во Владивостоке посреди запаркованного двора дотла сгорел автомобиль

Некоторые отметили, что это не первый случай поджога. Фото: instagram.com/dpskontrol125rus

У жителя Владивостока по неизвестным причинам сгорела машина. Теперь автолюбитель с помощью социальных сетей пытается найти очевидцев.

По информации в Инстаграме, все произошло по адресу Ладыгина, 2, в примерно с пяти до семи утра. Кадры, которыми поделился приморец, напугают любого автовладельца. У машины повреждено лобовое стекло, отсутствует бампер, салон пострадал больше всего.

В комментариях под постом люди посоветовали проверить камеру видеонаблюдения, которая есть у нижнего подъезда по адресу Ладыгина, 2Д.

- Я там снимал квартиру, и до этой машины там спалили Nissan X-Trail.

Некоторые в комментариях предположили, что хозяин поврежденной машины неправильно парковался и мешал другим водителям, поэтому таким способ его решили проучить.

- Может это урок парковки. Подожгли именно эту машину, другие не тронули.

Однако другие опровергают теорию о том, что это был поджог. По мнению людей, владелец автомобиля мог криво установить сигнализацию или купить дешевую.

В пресс-службе МЧС Приморья отметили, что о возгорании специалистам сообщили в шесть часов утра. К моменту прибытия пожарных огонь охватил моторный отсек машины. Пламя уничтожило площадь в 1,5 квадратный метр.

Огонь ликвидировали шесть человек и две пожарные машины. Причины возгорания устанавливаются.

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