Пятый кофейный фестиваль KOFEVOSTOK 2022 стартует во Владивостоке 18 февраля

Организатор фестиваля выступит в эфире радио "Комсомольская правда - Владивосток". Фото: kafema.ru

С 18 по 22 февраля во Владивостоке главное кофейное событие Дальневосточного округа - фестиваль KOFEVOSTOK 2022. В рамках мероприятия пройдут отборочные этапы Российских чемпионатов бариста и кап-тестинг.

Чемпионат бариста посвящен эспрессо и напиткам на его основе. Его цель – найти лучшего бариста.

Продолжительность одного выступления – 15 минут. За это время кофевар должен приготовить четыре эспрессо, столько же молочных и авторских напитка. Судьи оценивают технику и организованность работы, а также подачу.

В рамках чемпионата по кап-тестингу участники должны продегустировать восемь групп по три чашки кофе и в каждой тройке найти ту, которая отличается от остальных по вкусу.

Компания Kafema – организатор фестиваля, более 15 лет проводит кофейные мероприятия, региональные и всероссийские соревнования. Вместе с российским отделением The Specialty Coffee Association Kafema планирует реализовать аттестацию национальных судей чемпионата бариста.

Чемпионат Брюерс Кап будет проходить во Владивостоке в 2022 году. За новостями можно следить на сайте kafema.ru и в инстаграм-аккаунте организаторов.

В пятницу, 18 февраля, в 9:00 эфир радио «Комсомольская правда – Владивосток» посетит Каталина Веленцеи – региональный директор «Kafema», создатель и организатор фестиваля KOFEVOSTOK, судья национальных и международных кофейных соревнований.

Слушайте эфир на радио «Комсомольской правда – Владивосток» в приложении, на сайте, ютубе и на волнах 90,4 FM (Владивосток), 107,2 FM (Находка), 99,4 FM (Уссурийск).

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