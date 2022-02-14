Наталья Бондаренко написала заявление об отпуске с последующим увольнением. Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

В пресс-службе правительства Приморья рассказали, что Наталья Бондаренко – министр образования Приморья покидает свой пост по собственному желанию.

Сроков по определению исполняющего обязанности нет, так Наталья Бондаренко официально работает до первого марта. Пока человека не назначат, до 28 февраля исполнять обязанности будет заместитель бывшего министра Василянская Наталья Вячеславовна.

Как отметили в пресс-службе, Наталья Бондаренко написала заявление, в котором попросила предоставить ей ежегодный отпуск с 21 по 28 февраля с последующим увольнением.

Наталья Валерьевна Бондаренко родилась 1 октября 1966 года в Находке, Приморского края. После окончания школы поступила на юридический факультет Дальневосточного государственного университета, который успешно окончила в 1989 году, получив специальность «юрист».

В период с 1990 по 2008 год Бондаренко работала по специальности, оказывая юридическую помощь в статусе адвоката Приморской краевой коллегии адвокатов. Специализировалась на трудовых и гражданских делах. Затем Наталья Валерьевна возглавила управление образования администрации Находкинского городского округа.

В 2010 году стала лауреатом Премии российских стратегов информатизации образования «ЗамПоИТ» в номинации «Муниципальные органы управления образованием».

В апреле 2019 года Наталья Бондаренко была назначена исполняющей обязанности директора департамента образования Приморского края, а 13 июня 2019 года Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назначил ее вице-губернатором - директором департамента образования края. В этой должности Бондаренко курировала вопросы образования, культуры и охраны объектов культурного наследия.

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