Мошенница из Хабаровска «кинула» продавца брендовой одежды во Владивостоке

Мошенники обманули продавца брендовой одежды из Владивостока Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продажа одежды различных брендов на популярном сайте объявлений закончилась для жительницы Владивостока очень печально. Женщина нарвалась на мошенницу и в результате лишилась крупной суммы. Расследованием преступления занимаются полицейские.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что 35-летняя горожанка регулярно публиковала на сайте объявления о продаже женской одежды с хорошими скидками, предлагая покупателям десятки лотов на выбор.

Однажды ей написала потенциальная клиентка, представившаяся жительницей Хабаровска. Женщина задала несколько вопросов по выбранной ею одежде, а затем захотела оформить заказ с доставкой.

Когда продавец согласилась отправить ей вещи, то покупательница скинула ссылку на компанию-доставщика. Жительница Владивостока обнаружила, что для оформления и перевозки посылки с вещами ей нужно ввести свои реквизиты и полные данные банковской карты.

Доверчивая бизнес-леди выполнила необходимые требования, после чего с ее счета «ушли» больше 40 тысяч рублей, а сайт компании заблокировали. Шокированная случившимся женщина попыталась связаться с клиенткой из Хабаровска, но телефон уже был недоступен.

Позже она поняла, что стала жертвой мошенничества. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию и описала произошедшее. Обманутая продавец предположила, что ей прислали ссылку на сайт, созданный самими интернет-аферистами, которые с его помощью получили доступ к ее банковскому счету.

Женщина передала стражам порядка номер клиентки, а оперативники начали проверку по ее обращению. Личность подозреваемой и ее реальное местонахождение устанавливается.

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