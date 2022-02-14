В Приморье из-за незаконного ввоза игрушек фирма заплатит штраф в миллион рублей

Более 30 тысяч незаконных игрушек обнаружили таможенники. Фото: пресс-служба дальневосточного таможенного управления

В Приморье специалисты находкинской таможенной службы обнаружили 4,7 тонн незадекларированных детских товаров. Их доставили в Приморье из Свердловской области. После изъятия предметов, было возбужденно уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе дальневосточного таможенного управления.

По информации ведомства, в порт Восточный прибыл контейнер с игрушками. Импортер заявил, что было ввезено 6,7 тонн детских товаров, и все прописаны в декларации. Однако при осмотре контейнера таможенники обнаружили в нем еще 4,7 тонны незадекларированных предметов. Среди них игровые наборы, конструкторы, машинки, мыльные пузыри, наборы для лепки, пистолеты - более 30 игрушек.

Таможенники изъяли незаконный товар и возбудили уголовное дело по части 1 стать 16.2 КоАП РФ за недекларирование. Теперь компания должна заплатить штраф в миллион рублей. Только после этого и декларирования товаров детские игрушки вернут фирме.

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